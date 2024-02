Google zmienia nazwę Bard na Gemini

fot. Google

Gigant technologiczny ogłosił, że Bard przechodzi rebranding i od teraz będzie nosił nazwę Gemini. Ujawniono również, że dedykowana aplikacja na Androida dla Gemini jest dostępna do pobrania, a jej najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji, Gemini Advanced, jest właśnie wdrażany.

Ogłoszenie Google potwierdza krążące od tygodni plotki o zmianie nazwy Bard. Jeszcze w grudniu firma zaprezentowała duży model językowy Gemini AI, bezpośredniego konkurenta GPT LLM firmy OpenAI, a teraz zmienia nazwę chatbota Bard, aby pasowała do tego samego brandingu Gemini.

Google ogłosiło również nową aplikację Gemini na wybrane smartfony z Androidem oraz aplikację Google na iOS (brak dedykowanej aplikacji dla systemu operacyjnego Apple). Aplikacja może ustawić Gemini jako domyślnego asystenta użytkownika na urządzeniach z Androidem, zastępując starego Asystenta Google, którego Google ostatnio spycha na sam dół listy priorytetów.

Inną ważną wiadomością jest wprowadzenie Gemini Advanced. Google nazywa to swoją najbardziej wydajną sztuczną inteligencją do rozumowania, kodowania, dłuższych rozmów, kreatywnej współpracy i nie tylko, dzięki wykorzystaniu Ultra 1.0, najpotężniejszej wersji Gemini LLM.

Podobnie jak robi OpenAI ze swoimi potężniejszymi modelami GPT, także Google pobiera opłatę za subskrypcję. Jeśli chcemy uzyskać dostęp do Gemini Advanced opartego na Ultra 1.0 to będzie on częścią nowego planu Google One Premium za 20 $ miesięcznie. Subskrypcja obejmuje również 2 TB przestrzeni dyskowej na Dysku Google i pozostałe dodatki, które można znaleźć w planie za 10 $ miesięcznie, w tym narzędzia do edycji Zdjęć Google, aktualizacje Workspace, dostęp do VPN i korzyści związane z obsługą klienta. Niedawno ujawniono, że Google One zbliża się do 100 milionów subskrybentów. Dodanie Gemini prawdopodobnie przyczyni się do wzrostu tej liczby.

Google zapowiedziało także, że w nadchodzących tygodniach Duet AI stanie się Gemini dla klientów Workspace i Google Cloud.

Sissie Hsiao, wiceprezes Google i dyrektor generalny Google Assistant i Bard, powiedział, że zmiana nazwy miała pomóc użytkownikom zrozumieć, że wchodzą w interakcję z modelami sztucznej inteligencji zasilającymi chatbota. „Bard [był] sposobem na rozmowę z naszymi najnowocześniejszymi modelami, a Gemini to nasze najnowocześniejsze modele” – powiedział Hsiao.

Po zeszłorocznej prezentacji Gemini pojawiły się głosy oburzenia, gdy wyszło na jaw, że film demonstracyjny przedstawia mylący obraz możliwości produktu Google. Klip sugerował, że niektóre działania sztucznej inteligencji miały miejsce w czasie rzeczywistym, mimo że tak nie było.