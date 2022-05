Gotham Knights może zaoferować kooperacyjną zabawę dla nawet 4 graczy

fot. WBIE

Internauci dostrzegli ciekawą informację na profilu nadchodzącej produkcji Gotham Knights w sklepie PlayStation Store. Znalazła się tam wzmianka na temat możliwości wspólnej zabawy online dla czterech graczy jednocześnie. Wcześniej w oficjalnej komunikacji wspominano, że w grze znajdzie się czterech grywalnych bohaterów, ale kooperacja ograniczona będzie wyłącznie do dwóch osób.

Twórcy oraz wydawca nie skomentowali w żaden sposób nowego, zaktualizowanego opisu. Na ten moment trudno powiedzieć czy mamy do czynienia z przedwczesnym ujawnieniem dobrej wiadomości, czy też jest to po prostu zwykły błąd. Możliwe, że więcej na ten temat dowiemy się w czerwcu, bo fragmenty nowej produkcji WB Montreal pojawiły się w zwiastunie wydarzenia Summer Game Fest, co sugeruje, że w trakcie eventu poznamy nowe informacje lub zobaczymy kolejny zwiastun.

fot. PS Store

Gotham Knights - premiera gry na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X zaplanowana została na 25 października tego roku.

