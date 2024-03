Gra o tron - Benedict Wong z MCU mógł mieć rolę. Zdradził szczegóły

Fot. Marvel

Benedict Wong i Liam Cunningham grają razem w serialu Netflixa pod tytułem Problem trzech ciał i, jak widzieliśmy w zwiastunach, mają wspólne sceny. Panowie udzielili wspólnego wywiadu portalowi EW.com, w którym padł temat roli, którą Wong mógł mieć w serialu Gra o tron, który - jak wiemy - był tworzony przez Davida Benioffa i D.B. Weissa, czyli te same osoby, co zrealizowali produkcję science fiction Netflixa.

Gra o tron - rola Benedicta Wonga

Wong wspomina, że miała to być rola bankiera. Na to Liam Cunningham dodaje, że wówczas miał mieć z nim sceny, bo jego Ser Davos udał się do banku w Braavos. Ostatecznie nie udało się zaangażować Wonga.

Odcinek serialu Gra o tron, w którym moglibyśmy zobaczyć obu panów to 6. odcinek 4. sezonu zatytułowany The Laws of Gods and Men. Wówczas Ser Davos udawał się do banku w Braavos ze Stannisem Baratheonem. Tam też spotkali się w bankierem Tycho Nestorisem, w którego wcielał się Mark Gatiss. Najwyraźniej to tę rolę mógł dostać Wong.

Problem trzech ciał - premiera nowego serialu science fiction Netflixa odbędzie się 21 marca 2024 roku.