Gra o tron - Emilia Clarke twierdzi, że mężczyźni byli lepiej traktowani na planie niż kobiety

fot. HBO

Gra o tron zakończyła się w 2019 roku, ale aktorzy wciąż wracają myślami do pracy przy serialu. Charles Dance, który wcielał się w Tywina Lannistera, podzielił się opinią, że podpisałby petycję o ponowne nakręcenie 8. sezonu. Z kolei Emilia Clarke, która grała Daenerys Targaryen wyjawiła, że aktorki były gorzej traktowane na planie zdjęciowym niż ich koledzy.

Clarke odnosi się do sytuacji, gdy serial był kręcony w ciepłych krajach. Aktorzy grali w wełnianych, włochatych kostiumach i żeby się nie przegrzać mieli zamontowany pod nimi system chłodzący z rurkami wypełnionymi zimną wodą. Takiego luksusu nie posiadały aktorki. Nie mogły sobie nawet pozwolić na zimne okłady.

Dziewczynom na to nie pozwalano. Mogłam jedynie podnieść tył mojej peruki. To było zbyt ciężkie mając ją na sobie.

Wszystkie sezony Gry o Tron można oglądać na HBO GO. Obecnie trwają prace nad spin-offem zatytułowanym House of the Dragon. Data premiery nie jest znana.