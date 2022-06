Gra o tron - będzie kontynuacja kultowego serialu! Bohaterem jedna z oryginalnych postaci

HBO

Gra o tron doczeka się kontynuacji, ale nie będzie to 9. sezon, ale spin-off będący sequelem. Według The Hollywood Reporter bohaterem ma być Jon Snow, w którego ponownie wcieli się Kit Harington! Dowiemy się więc, jakie będą jego dalsze losy. Przypomnijmy, że w finale 8. sezonu wyruszył na północ od Muru wraz z wolnymi ludźmi zwanymi też dzikimi.

Gra o tron - spekulacja

Dziennikarze spekulują, że pomimo skupienia się na Jonie Snowie, serial mógłby ukazać też inne postacie z 8. sezonu jak Sansa Stark czy Arya Stark. Żadne informacje o fabule poza tym, co wychodzi od 8. sezonu nie są znane. Nie ma też szczegółów na temat tego, kto stanie za sterami. Możemy być jednak pewni, że nie będą to David Benioff i D.B. Weiss, czyli krytykowani twórcy Gry o tron.

To oznacza, że jest to siódmy serial ze świata Gry o tron, nad którym trwają prace. Poza już zrealizowanym Rodem smoka, który czeka na sierpniową premierę, mamy m.in. 10000 Ships, który tworzy Amanda Segel, 9 Voyages Bruno Hellera oraz Dunk and Egg Steve'a Conrada. Trwają prace też nad trzema projektami animowanymi na czele z The Golden Empire osadzony w krainie Yi Ti inspirowanej Chinami.

