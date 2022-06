Gra o tron - kto tworzy kontynuację serialu? Emilia Clarke ma odpowiedź

fot. HBO

Oryginalna Gra o tron będzie kontynuowana. Nie będzie to 9. sezon, ale spin-off jednej z kluczowych postaci, jak informowaliśmy na podstawie ogłoszenia The Hollywood Reporter. Zobaczymy więc, jakie będą dalsze losy Jona Snowa po tym, jak w finale serialu udał się na północ od Muru.

Gra o tron - kto tworzy kontynuację?

Emilia Clarke, czyli Daenerys Targaryen w rozmowie z BBC została zapytana o swoje przemyślenia na temat tego projektu. Potwierdza jego istnienie i że trwają prace, bo powiedział jej o tym sam Kit Harington. Dziennikarz rozmawiając z aktorka sugeruje, że ta po chwili zdała sobie sprawę, iż powiedziała za dużo. Wówczas dodała też takie słowa:

- Z tego, co rozumiem ten serial jest tworzony przez Kita. Pracuje nad nim od początku. Oznacza to, że jak będziecie go oglądać, jeśli zostanie nakręcone, zostało to certyfikowane przez Kita Haringtona.

Oznacza to, że Kit Harington nie podchodzi do tego projektu tylko jako aktor i chce mieć większy wpływ na dalsze losy swojego bohatera. To można wywnioskować ze słów Emilii Clarke, ale też trudno traktować je w 100% dosłownie. Raczej Harington pracuje po prostu z scenarzystami i showrunnerem.

Padło też pytanie, czy rozważyłaby powrót. Choć jej postać nie żyje, zawsze są możliwe jakieś retrospekcje. Aktora nie jest tym zainteresowana i Grę o tron zostawiła już za sobą.

Na razie trwają wstępne prace nad serialem i nie wiadomo, kiedy go zobaczymy na ekranach.