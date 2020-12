Gra o tron - Matt Smith być może zagra w spin-offie serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal The Illuminerdi gwiazda Doktora Who Matt Smith jest na celowniku producentom serialu House of the Dragon. Chcą go do roli księcia Daemona Targaryena. Jest on młodszym bratem króla Viserysa, który nie ma zbyt dużych i oczywistych ambicji, by posiąść tron. Szybko się nudzi i łatwo go rozkojarzyć. Ma jednak obsesję, by zdobyć miłośc i akceptację swojego brata i króla. Jest jednym z najbardziej doświadczonych wojowników swoich czasów.

Według informacji dziennikarzy jeszcze nie złożone propozycje na papierze i na razie są to luźne rozmowy. Przypomnijmy, że jedynym potwierdzonym aktorem House of the Dragon jest Paddy Considine w roli króla Viserysa.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie. House of the Dragon prawdopodobnie zadebiutuje w 2021 roku.