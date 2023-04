Gra o tron - nowy serial oficjalnie. Szczegóły, tytuł i zielone światło!

fot. HBO

HBO oficjalnie tworzy drugi serial w świecie hitu Gra o tron. Będzie to prequel pod tytułem A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Ma on zostać oparty na opowiadaniach George'a R.R. Martina, których bohaterami są Dunk i Jajo. Ogłoszono to oficjalnie podczas prezentacji Warner Bros. Discovery, która odbyła się 12 kwietnia 2023 roku. Jest zamówienie, więc ruszają prace nad sezonem.

Gra o tron - nowy serial

Serial rozgrywa się jakieś 90 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Historia skupia się na dwóch nietypowych bohaterach przemierzających Westeros. Jeden jest młodym, naiwnym, ale dzielnym rycerzem znanym jako Ser Duncan, drugi to jego giermek zwany Jajo. Opowieść osadzona jest w czasach, gdy Targaryenowie wciąż mieli Żelazny Tron, a wspomnienie o ostatnim smoku jeszcze się nie zatarło. Wielkie przeznaczenie, potężni wrogowie i niebezpieczna wyprawa czekają na nietypowy duet.

George R.R. Martin będzie producentem wykonawczym i scenarzystą serialu. Ira Parker, Vince Gerardis i Ryan Condal będą producentami.

Data premiery nie została ujawniona.