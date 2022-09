Gra o tron: Ród smoka - easter eggi z 4. i 5. odcinka serialu.

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

Swoją premierę miały odcinki numer 4. i 5. serialu Gra o tron: Ród smoka. W nich Deamon powraca do Królewskiej Przystani w glorii i chwale, po pokonaniu Karmiciela Krabów. W trakcie swojego pobytu zacieśnia relację z Rhaenyrą, co doprowadza do intymnej sytuacji między bohaterami. Szybko po dworze roznoszą się plotki na ich temat. Aby je uciąć, Viserys postanawia wydać Rhaenyrę za Laenora Velaryona. Przyjęcie na cześć pary kończy się jednak krwawo.

W obydwóch epizodach znajdziemy sporo easter eggów, które nawiązują między innymi do historii świata Westeros oraz samej Gry o tron. Znajdziecie je w poniższej galerii.

W głównych rolach w serialu występują Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W obsadzie są także: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.

Gra o tron: Ród smoka - easter eggi z odcinków 4. i 5.