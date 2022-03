Gra o tron: Ród smoka - kiedy premiera serialu? Być może poznaliśmy miesiąc

fot. HBO

Gra o tron: Ród smoka, czyli spin-off Gry o tron opowiadający o rodzie Targaryenów to jeden z najbardziej oczekiwanych seriali 2022 roku. Jednak do tej pory nie poznaliśmy daty premiery produkcji. Teraz być może to się zmieniło. Otóż strona internetowa Roxane Vacca Management, agencji, której klientka Emma D'Arcy występuje w serialu jako Rhaenyra Targaryen, ujawniła, że produkcja ma zadebiutować w sierpniu. To oczywiście niepotwierdzona jeszcze wiadomość. Poinformujemy was, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Akcja serialu dzieje się jakieś 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron, gdy Targaryenowie znajdowali się u szczytu swojej pozycji w Westeros i byli najsilniejszym rodem w królestwie.

8. Dragonlord Placidusax. To wielki smok, który potrafi atakować na dużym obszarze, a do tego posiadł zdolność znikania i atakowania z zaskoczenia. Czy trzeba dodawać coś więcej?

Ród smoka - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się Paddy Considine jako Viserys Targaryen, Matt Smith jako książę Daemon Targaryen, Emma D'Arcy jako księżniczka Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke jako Alicent Hightower,Steve Toussaint jako Lord Corlys Velaryon, Fabien Frankel jako Criston Cole, Rhys Ifans jako Otto Hightower, Eve Best jako Rhaenys Velaryon i Sonoya Mizuno jako Mysaria. Twórcami projektu są George RR Martin, Ryan Condal i Miguel Sapochnik. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.