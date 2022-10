Gra o tron - dwa kolejne spin-offy z uniwersum skasowane?

fot. HBO

Swoją premierę miał finałowy odcinek 1. sezonu serialu Gra o tron: Ród smoka. To pierwszy ze spin-offów Gry o tron, który został wyemitowany. W HBO trwają prace jeszcze nad kilkoma innymi projektami ze świata Westeros. Wygląda jednak na to, że dwa z nich nie znajdują się już w fazie realizacji.

Produkcją seriali z uniwersum Gry o tron zajmuje się firma Starling, Inc., która była również odpowiedzialna za oryginalny program. Otóż na stronie spółki można zobaczyć, że produkcje Sea Snake/Nine Voyages oraz Ten Thousand Ships straciły właśnie status "w realizacji". Może to oznaczać, że projekty zostały anulowane. Jednak oczywiście należy poczekać na oficjalny komunikat. Poinformujemy Was, gdy taki się pojawi.

Gra o tron: Ród smoka - ranking postaci według redakcji naEKRANIE

20. Laenor Velaryon

Dla przypomnienia Sea Snake/Nine Voyages miał opowiadać o młodym Corlysie Velaryonie i jego morskich wojażach. Natomiast Ten Thousand Ships miało być kroniką podróży księżniczki Nymerii, która prowadziła swój lud z Imperium Valyriańskiego do Dorne.