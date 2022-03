GTA V na PS5 i Xbox Series X - jak działa nowa wersja gry? Zobaczcie analizę wideo

fot. Rockstar Games

GTA V na konsole nowej generacji trafiło na rynek po długim oczekiwaniu. Produkcja oferuje szereg poprawień i ulepszeń: gracze mogą liczyć m.in. na rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę, a także lepsze oświetlenie czy krótsze czasy ładowania. Nie dla wszystkich takie zmiany były jednak wystarczające i w sieci pojawiło się sporo głosów krytyki, które wynikają przede wszystkim z faktu, że firma Rockstar nie zdecydowała się na umożliwienie graczom dokonania darmowej aktualizacji.

Teraz do sieci trafiła obszerna analiza przygotowana przez zespół Digital Foundry, w której porównano rozgrywkę na wszystkich trzech trybach graficznych dostępnych na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X (analiza wersji na Series S ma pojawić się później): Fidelity (natywne 4K i 30 klatek na sekundę), Performance (upscaling do 4K i 60 klatek) oraz Performance RT (upscaling do 4K, 60 klatek oraz ray tracing).

Wnioski są... interesujące. Postęp względem wydań na poprzednie generacje jest zauważalny, choć nie obyło się bez dość istotnych problemów: mowa np. o spadkach płynności we wszystkich trybach, gdy na ekranie dzieje się sporo. Zobaczcie zresztą sami.

