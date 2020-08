Granblue Fantasy Relink – kiedy nowe informacje o grze? Jest data

Cygames

Granblue Fantasy Relink to ciekawie zapowiadające się RPG akcji, na które gracze czekają od dawna. Pierwsze informacje na temat tego tytułu ujawniono już w 2016 roku i niestety od tego czasu nadal nie podano nawet przybliżonej daty premiery tej produkcji. Ma to jednak ulec zmianie i to jeszcze w tym roku. Twórcy zapowiedzieli bowiem, że w grudniu odbędzie się prezentacja, w trakcie której nie tylko poznamy nowe informacje, ale też dowiemy się, kiedy Granblue Fantasy Relink trafi na sklepowe półki.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że pod koniec tego roku na rynku ma pojawić się konsola PlayStation 5. Bardzo możliwe jest, że ujawnione zostaną jakieś szczegóły na temat planów deweloperów związanych z tą właśnie platformą. Najprawdopodobniejszym scenariuszem wydaje się fakt, że gra doczeka się jakiegoś ulepszenia lub aktualizacji z myślą o nowym sprzęcie Sony.