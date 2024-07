fot. Rockstar Games

Reklama

Joe Robino był gościem kanału YouTube SanInPlay. Rozmowa dotyczyła Grand Theft Auto V i dodatków, jakie gra miała otrzymać. Jednym z nich miało być samodzielne, fabularne rozszerzenie, o którym Robino trochę opowiedział.

Wielu członków zespołu od razu przeszło do pracy nad Red Dead Redemption 2, a ja zająłem się tym innym projektem, którym było samodzielne DLC do GTA, które nigdy nie wyszło i było niesamowite - powiedział artysta. Ja zostałem przy GTA Online i tym DLC, w którym Steven Ogg, aktor grający Trevora Philipsa, odgrywał bardzo ważną rolę - dodał

Dodatek ten, o którym mowa, to rozszerzenie z Trevorem, o którym wcześnie informowaliśmy w tym miejscu.

Prace nad dodatkiem trwały, ale zostały przerwane i nigdy nie zostały wznowione. Powód? O tym również mówi Joe Robino.

Kiedy GTA Online się pojawiło, stało się taką dojną krową i ludzie je tak uwielbiali, że trudno było argumentować, że samodzielne DLC by to przebiło. Myślę, że patrząc wstecz, teraz można by zrobić oba te projekty. Ale to była decyzja biznesowa, którą podjęli. Byłem trochę zdenerwowany z tego powodu - dopowiedział.

Trudno argumentować z liczbami, ale z pewnością Robino ma rację. Monetyzacja w GTA Online jest na bardzo wysokim poziomie, a nakłady finansowe, jakie Rockstar kładzie na rozszerzenia do tego sieciowego trybu z pewnością nie są tak wysokie, jak koszty przygotowania dodatku do trybu dla jednego gracza.