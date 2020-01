Green Arrow and the Canaries - jest oficjalny opis pilotowego odcinka spin-offu Arrow

Green Arrow and the Canaries to tytuł spin-offu serialu Arrow, który znajduje się w przygotowaniu. Zgodnie z zapowiedziami, jego bohaterkami będą Mia Smoak oraz serialowe Black Canary, czyli Laurel Lance i Dinah Drake. Pilotowy odcinek spin-offu będzie jednym z epizodów finałowego sezonu Arrow. Role główne zagrają Katherine McNamara, Katie Cassidy i Juliana Harkavy. Teraz już wiadomo, że pilotowy odcinek pojawi się 21 stycznia. Zadebiutował oficjalny opis epizodu. Prezentuje się on następująco:

Jest rok 2040 w Star City, a Mia Queen (McNamara) ma wszystko, czego mogłaby kiedykolwiek chcieć. Jednak gdy Laurel (Cassidy) i Dinah (Harkavy) nagle znów pojawiają się w jej życiu, sprawy przybierają szokujący obrót, a jej idealny świat zostaje wywrócony do góry nogami. Laurel i Dinah śledzą ofiarę porwania, która ma bezpośrednie powiązanie z Mią i potrzebują jej pomocy. Mia wiedząc, że to wszystko zmieni, ponownie łączy siły z bohaterkami w celu ratowania miasta.