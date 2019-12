Crossover Arrowverse - easter eggów było tu mnóstwo. Ile z nich wyłapałeś?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Tegoroczny crossover Arrowverse, który został oparty na komiksie Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, zaprezentował już swoje pierwsze trzy odsłony - zostały one zawarte w kolejnych odcinkach seriali Supergirl, Batwoman i Flash. Przypomnijmy, że finał wydarzenia zaplanowano na 14 stycznia, w ramach następnych części serii Arrow i Legends of Tomorrow. Przekroczyliśmy już więc półmetek historii, która, jak wszystko na to wskazuje, na trwałe przeobrazi uniwersum produkcji superbohaterskich stacji The CW. Jak do tej pory w sieci przeważają głosy, że crossover jest naprawdę udany, przy czym trzeba odnotować, że wraz z jego kolejnymi etapami przybywa liczba narzekających na sposób ekspozycji ekranowej opowieści. Nie zmienia to jednak faktu, że z natury rzeczy stała się ona tzw. fanserwisem, dostarczając wiele przyjemności wszystkim miłośnikom superbohaterów DC.

Wskazanie na wszystkie zawarte w wydarzeniu easter eggi jest zadaniem niezwykle trudnym - niektóre z nich dosłownie i w przenośni przemykają przez opowieść, a nieuważny widz może mieć mniejszy lub większy problem z ich wychwyceniem. Dlatego postanowiliśmy je teraz zebrać dla Was w jednym miejscu; jeśli jakiekolwiek przegapiliśmy, dajcie nam o tym znać w komentarzach. Jesteśmy też niemal pewni, że najbardziej szokujący easter egg czeka na Was na końcu galerii...

Już w pierwszych minutach crossoveru pokazywane są Ziemie, które zostają zniszczone przez falę antymaterii. Pierwszą z nich jest Ziemia-89 – w 1989 roku na ekrany kin wszedł film „Batman” w reżyserii Tima Burtona. Na ławce w Gotham City widoczna jest postać z tej produkcji, dziennikarz Alexander Knox, dawny współpracownik Vicki Vale, który czyta gazetę o Batmanie pokonującym Jokera. Później patrzy on w niebo szukając bat-sygnału.