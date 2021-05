Green Lantern Corps - nowe informacje o filmie. Kto będzie bohaterem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowa plotka o filmie Green Lantern Corps pochodzi z Heroic Hollywood, których doniesienia nie raz się potwierdzały. Jednak nadal jest to plotka, więc traktujcie informację z dystansem.

Według źródeł portalu pomimo miesięcy z brakiem informacji o Green Lantern Corps ta kinowa superprodukcja nadal powstaje. Twierdzą, bazując na informatorach, że głównym bohaterem ma być John Stewart, czyli Zielona Latarnia z Ziemi, a Hal Jordan (grał go Ryan Reynolds w filmie z 2011 roku, tu pewnie zagra go ktoś inny) będzie jego mentorem w korpusie. Pierwotnie twórcą filmu miał być Geoff Johns, ale nie wiadomo, czy nadal jest związany z projektem w wyniku afery z Rayem Fisherem oraz pracą nad serialem Stargirl.

Źródło: DC Comics

Po tym, jak ogłoszono, że w serialu Green Lantern głównym bohaterem ma być Guy Gardner grany przez Finna Wittrocka, wielu fanów zastanawiało się, co z Johnem Stewartem oraz kinowym filmem. Zwłaszcza w kwestii Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, w której reżyser nie mógł pokazać Stewarta, bo Warner Bros. ma co do niego plany. Teraz już wiemy, jakie.

Na obecną chwilę nie wiadomo, jak serial i film będą powiązane ze sobą, ani czy w ogóle jest to planowane.