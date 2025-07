Peacemaker wciska gaz do dechy! Fantastyczny zwiastun 2. sezonu

Max

Większość z Was zapewne zgodzi się ze stwierdzeniem, że stworzony przez Jamesa Gunna Peacemaker jest jedną z najlepszych produkcji superbohaterskich ostatnich lat. Jesteśmy też przekonani, że wielu naszych Czytelników nie może się doczekać 2. sezonu. Na tym polu pewną formę ukojenia przynosi absolutnie fantastyczny zwiastun kolejnej odsłony serii, który właśnie pokazano na Comic-Conie w San Diego. Powiedzieć, że zapowiada on widowisko pełną gębą, to nic nie powiedzieć. Spójrzcie sami:

Peacemaker - nowy zwiastun 2. sezonu

Serial osadzony jest w tym samym świecie co film Superman i jest z nim powiązany. Na ekranie zobaczymy postacie z kinowgeo filmu: Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merces) oraz Maxwell Lord (Sean Gunn).

James Gunn wyjawił, że w czołówce 2. sezonu usłyszymy piosenkę Oh, Lord zespołu Foxy Shazam. Zagrali ją na panelu serialu na San Diego Comic-Con. Tutaj fragment:

Przypomnijmy, że Gunn traktuje nadchodzącą odsłonę serii jako "miękki reboot" całego serialu. Wszystko przez jego pełnoprawne powiązanie z wydarzeniami rozgrywającymi się w ramach DCU. To właśnie stąd wynika obecność postaci, które mieliście okazję zobaczyć w Supermanie; kanoniczne w tej perspektywie są też wątki ukazane w 1. sezonie (z wyjątkiem odwołań do Ligi Sprawiedliwości, rzecz jasna).

2. sezon serialu Peacemaker zadebiutuje na platformie Max już 22 sierpnia.