Megalopolis - aktorka obnaża „upokarzający” casting. Coppola zachowywał się, jakby przyszła po autograf?

Whitney Cummings opowiedziała o przesłuchaniu do filmu Megalopolis w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Nie wspomina go dobrze. „To był dla mnie bardzo traumatyczne doświadczenie” – podsumowała w podcaście Good For You, a potem zaczęła szczegółowo opisywać casting...

Megalopolis - aktorka obnaża „upokarzający” casting

Cummings powiedziała, że ​​przygotowywała się do przesłuchania, spędzając całe dni na uczeniu się swoich kwestii. Następnie nadszedł dzień castingu. Artystka od razu zauważyła, że atmosfera na planie jest dziwna i niepokojąca.

Wszyscy byli tak cicho. Nie było energii w stylu: „Jesteśmy w trakcie przesłuchania!, Hej, co u ciebie? Miło cię poznać” – relacjonowała Cummings. – To było takie niezręczne. Wchodzę i pytam: „Okej, od czego chcemy zacząć?”. A on odpowiedział: „Nie, nie, nie będziemy ćwiczyć tej sceny”. Pomyślałam: „Świetnie, to były trzy dni z mojego życia”.

Podczas przesłuchania Coppola poprosił aktorów o improwizowanie scen, w tym Cummings. Artystka wspomina, że rzucał w nią kolejnymi propozycjami: miała na przykład zagrać pożegnanie z synem wyruszającym na wojnę z angielskim akcentem czy kłótnię z mężem, używając australijskiego akcentu. Przez chwilę pomyślała nawet, że jest „wkręcana” i to żart.

Zaczęłam się wyłączać. On zaczął mówić: „To było świetne”. Nie mam pojęcia, gdzie się udałam, po prostu całkowicie się odcięłam.

Czasu Apokalipsy Improwizuję na całego do ściany. Dlaczego z nim odgrywam tę scenę? Mówi mi, że „teraz ty i ja będziemy improwizować tę scenę”, a ja odpowiadam: „przecież ty nie improwizujesz”. Czy ktoś kiedykolwiek był z tobą szczery od? Co? Czy ktoś powiedział ci prawdę? Nie.

Coppola zachowywał się, jakby przyszła po autograf?

Pod koniec przesłuchania, Cummings była bardzo „zawstydzona”, a czekało ją jeszcze jedno zaskoczenie. Coppola sprezentował jej mały egzemplarz swojej nowej książki i podpisał go na oczach artystki.

Podpisał go przede mną tak, jakbym pojawiła się na jego rozdaniu autografów, jakbym o to poprosiła. Dzięki? A potem dał mi butelkę wina Francisa Forda Coppoli. To było po prostu upokarzające – to jedyne słowo, które może to określić – i takie mylące w tamtym momencie.

Przypominamy, że Megalopolis ostatecznie poniosło sromotną klęskę – zarobiło w światowym box office zaledwie trochę ponad 13 milionów dolarów z budżetem szacowanym na około 120 milionów dolarów. Film uważa się za jedną z największych porażek tego roku.

