Gregory Itzin nie żyje. Fani serialu 24 godziny nigdy go nie zapomną

Gregory Itzin nie żyje. Informację o śmierci aktora ogłosił reżyser i producent wykonawczy hitu 24 godziny, Jon Cassar. Opublikował on na ten temat post na Twitterze, nazywając Itzina jednym z najbardziej utalentowanych aktorów. Przyczyna śmierci 74-letniego Itzina nie jest znana.

Gregory Itzin - kariera

Najbardziej zapamiętają go fani serialu 24 godziny, w którym wcielał się w polityka Charlesa Logana. Był on wiceprezydentem, a z czasem przejął urząd. Jego świetna rola była doceniana przez zarówno krytyków, jak i widzów. Dwukrotnie był za nią nominowany do nagrody Emmy.

Przez całą karierę grał charakterystyczne małe role w wielu filmach oraz serialach. Mogliśmy go oglądać w większych rolach między innymi w takich tytułach jak Kancelaria adwokacka, Trzy na jednego, Mentalista, Kamuflaż czy Mob City. Patrząc jednak na jego karierę można dostrzec, że pojawiał się gościnnie także w wielu hitach na czele z takimi tytułami jak Przyjaciele, Prezydencki poker, Orły z Bostonu czy Star Trek: Enterprise.