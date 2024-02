Te gry z Xboxa mają trafić na PS5. Wyciekły konkretne tytuły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W ubiegłym tygodniu do sieci trafiła plotka sugerująca, że Xbox rozważa wydawanie swoich gier, tradycyjnie dostępnych na ich konsolach i PC, także na konkurencyjnych platformach, takich jak PS5 i Nintendo Switch. Teraz zaś pojawiła się kolejna nieoficjalna informacja, z której wynika, że wybrano już pierwsze dwa tytuły do takiej szerszej dystrybucji.

The Verge powołuje się na źródła zaznajomione ze strategią Microsoftu, które twierdzą, że gry Hi-Fi Rush i Pentiment są pierwszymi tytułami, które trafią na urządzenia konkurencji. W kolejce ma znajdować się również wieloosobowa gra piracka Sea of Thieves, która mogłaby pojawić się na innych konsolach jeszcze w tym roku.

Chociaż wymienione powyżej tytuły są jedynymi, które zostały zgłoszone z bardziej określonymi ramami czasowymi, inne gry, o których mówi się, że są przygotowywane do wydania na konsole spoza systemu Xbox, to Starfield oraz Indiana Jones and the Great Circle.

Nie wiadomo ile w tym prawdy, ale na ujawnienie faktów nie będziemy musieli długo czekać. Phil Spencer, Sarah Bond oraz Matt Booty zapraszają na specjalny podcast, który odbędzie się 15 lutego. Być może to właśnie wtedy usłyszymy więcej o przyszłości Xboxa.

https://twitter.com/Xbox/status/1757102346000286155