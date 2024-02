Starfield i Indiana Jones na PS5? Microsoft ma planować zmianę strategii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nieoficjalne informacje ujawnione przez serwis XboxEra, sugerują, że Microsoft ma planować zmianę strategii wydawniczej i zamierza przenieść więcej swoich produkcji na konkurencyjne konsole. Przypomnijmy, że już wcześniej pojawiły się plotki mówiące o tym, że taki los spotka Hi-Fi Rush i Sea of Thieves, ale na tym ma się nie skończyć. Z nowych doniesień wynika, że do tych dwóch tytułów dołączy również Starfield, który miałby trafić na PS5 po premierze fabularnego rozszerzenia Shattered Space.

Oliwy do ognia dodał również serwis The Verge. Ich źródła doniosły im, że Bethesda ma rozważać wypuszczenie na PS5 także gry Indiana Jones i Wielki Krąg, której pierwszy zwiastun mieliśmy okazję zobaczyć w styczniu tego roku.

Powyższe plotki skomentował analityk Daniel Ahmad. Jego zdaniem byłoby to rozszerzenie aktualnej strategii giganta z Redmond i miałoby to sens z biznesowego punktu widzenia.

Konsole są istotne dla Xboksa i Microsoftu, ale celem Microsoftu od dłuższego czasu jest sprawienie, by ich gry były dostępne wszędzie. Dlatego też możecie grać w gry z Xboksa na PC czy na urządzeniach mobilnych dzięki chmurze. Game Pass również się w to wpisuje. Premiery na PlayStation i Nintendo byłyby rozszerzeniem tej strategii. Dodatkowo aktualne doniesienia wskazują na pewne opóźnienia premier na PlayStation. To przypomina strategię PlayStation związaną z pecetami. W ten sposób Xbox i Game Pass nadal miałyby priorytet.