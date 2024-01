Liczycie na Baldur's Gate 3 w Xbox Game Pass? Szef Larian Studios ma dla Was złe wieści

fot. Larian Studios

Reklama

Abonamenty z grami, takie jak Xbox Game Pass, PlayStation Plus Extra/Premium czy EA Play, cieszą się sporym zainteresowaniem zarówno wśród graczy, którzy uzyskują dostęp do sporej biblioteki za comiesięczną opłatą, jak i twórców oraz wydawców udostępniających tam swoje produkcje. Okazuje się jednak, że nie wszyscy chcą z tego korzystać. Sven Vincke, szef Larian Studios, poinformował, że ich tytułów (czyli między innymi Baldur's Gate 3 i dwóch odsłon Divinity: Original Sin) nie zobaczymy w takich serwisach.

Bez względu na to, jak będzie wyglądać przyszłość branży gier, to treść zawsze będzie na pierwszym miejscu. Uzyskanie dobrych treści będzie jednak znacznie trudniejsze, gdy subskrypcja stanie się dominującym rozwiązaniem i wybrana grupa będzie decydować o tym, co trafi na rynek, a co nie. Najlepszym rozwiązaniem jest bezpośrednie dotarcie od deweloperów do graczy.

W dalszej części Vincke skrócił swoje wcześniejsze wypowiedzi do jednego wpisu, w którym podsumował swoje przemyślenia, a jednocześnie postawił sprawę jasno: gier Larian Studios nie zobaczymy w katalogach usług abonamentwoych.

Podsumowując: nie znajdziecie naszych gier w usługach oferujących subskrypcję, nawet jeśli szanuję to, że dla wielu twórców jest to szansą na stworzenie własnej gry. Nie mam z tym problemu. Chcę mieć tylko pewność, że drugi ekosystem nie zginie, bo jest on cenny.

https://twitter.com/LarAtLarian/status/1747562748781731850