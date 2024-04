Grzechòt: legenda o czarnej wołdze przyprawi cię o ciarki. Premiera powieści

Mięta

Grzechòt Macieja Lewandowskiego to opowieść o tym, że czasem warto na własnej skórze przekonać się, dlaczego pewnych zasad należy przestrzegać. Autor z niewątpliwą precyzją kreuje atmosferę wszechobecnego niepokoju i niebezpieczeństwa wyczuwalnego w każdej sekundzie historii.

W powieści pojawi się m.in. czarna wołga, która zwietrzyła świeżą dziecięcą krew, tajemnicze upiory krążące po sennej letniej miejscowości i grupa młodych przyjaciół, którzy jako jedyni mają szansę powstrzymać zło.

Przeplatając elementy horroru i urban fantasy, autor sprawia, że mrok i duszący odór śmierci sączą się z kart książki niczym ciężki samochodowy smar, który oblepia czytelnika coraz mocniej, wciągając go w wir niebezpiecznych zdarzeń.

Grzechòt Macieja Lewandowskiego ukazał się dzisiaj nakładem Wydawnictwa Mięta w twardej oprawie z barwionymi brzegami.

Grzechòt - opis i okładka książki

Kiedy bestia w czarnej wołdze zostaje obudzona, Jakub wraz z grupą swoich przyjaciół muszą stawić czoła niebezpieczeństwu, które zagraża nie tylko im, ale też całej miejscowości. Wyruszająna ryzykowną wyprawę, nie zdając sobie sprawy, że każdy krok przybliża ich ku tragicznemu finałowi. Czy ich przyjaźń i determinacja wystarczą, aby pokonać upiory krążące po miasteczku?

Czy będą potrafili stanąć w obliczu strachu i pokonać potwory? Czy zdołają powstrzymać Czarną Wołgę i ocalić mieszkańców przed zagładą? Odpowiedź na te pytania kryje się w zakamarkach ich odwagi.

Grzechòt to trzymająca w napięciu opowieść zabierająca czytelnika do dawnych, dziecięcych wspomnień. Przeplatające się elementy horroru i urban fantasy sprawiają, że mrok i duszący odór śmierci sączą się z kart książki niczym ciężki samochodowy smar. Oblepia on czytelnika coraz mocniej, wciągając go w wir niebezpiecznych zdarzeń.

Maciej Lewandowski - o autorze

Urodzony w roku wydania przez Iron Maiden albumu Powerslave. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywca Nagrody Nautilus w kategorii opowiadanie roku 2012 (przełożone na język czeski). W 2016 roku ukazała się jego debiutancka książka Splątanie. Kolejna powieść, Cienie Nowego Orleanu, opublikowana w 2019 roku, trafiła na rynek czeski w formie audiobooka.

Zapalony miłośnik Warhammera, fan Kinga, Gaimana i Barkera (Lovecrafta też). Nie lubi wątróbki.