GTA 6 - 50 Cent pojawi się w grze? Raper dodał tajemniczy wpis na Instagramie

50 Cent opublikował na swoim profilu na Instagramie grafikę z napisem Vice City. Jego fani oraz gracze w zasadzie błyskawicznie uznali, że jest to zapowiedź występu rapera w GTA 6. Przypomnijmy, że z wielu dotychczasowych plotek i przecieków wynika, że to właśnie w Vice City osadzona zostanie akcja nadchodzącej odsłony tej popularnej serii, choć jak na razie nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Na profilu rapera próżno szukać jakiegoś wytłumaczenia opublikowania akurat takiego posta. W opisie pod nim zaznaczył on jedynie, że "wyjaśni to później", a więc na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Internauci mają jednak kilka teorii. Ich zdaniem 50 Cent mógłby pojawić się w Grand Theft Auto VI jako NPC lub wcieli się w rolę prezentera w jednej z dostępnych stacji radiowych. Niektórzy sądzą, że wytłumaczenie jest jeszcze prostsze i po prostu chodzi o wykorzystanie jego utworów w ścieżce dźwiękowej.

GTA VI nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Nie doczekaliśmy się również żadnych oficjalnych materiałów, które pokazywałyby tę produkcję.