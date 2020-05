GTA 6 może zadebiutować dopiero w 2023 lub 2024 roku

Rockstar Games

W sieci pojawiły się pewne informacje, które mogą delikatnie sugerować datę premiery GTA 6. Nie ma tu jednak zbyt dobrych wiadomości dla fanów marki, bo wynika z nich, że na rynkowy debiut kontynuacji tej popularnej serii trzeba będzie czekać naprawdę długo, bo do 2023 lub 2024 roku. Podejrzenia te wynikają z dokumentu, który opublikowało Take-Two - firma-matka Rockstar Games. Znalazła się tam wzmianka o budżecie przeznaczonym na działania marketingowe. Między kwietniem 2023 i marcem 2024 roku ma on wynosić aż 89 milionów dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż zazwyczaj. To może zaś sugerować, że właśnie w tym terminie na sklepowe półki trafi naprawdę głośny tytuł.

Internauci szybko dostrzegli, że podobnie sprawy wyglądały przed oficjalnym ujawnieniem Red Dead Redemption 2 i ta premiera również "wymusiła" na Take-Two zwiększenie budżetu na marketing. Premiera w 2023 roku pasowałaby też do wcześniejszych przerw pomiędzy dużymi grami od Rockstar Games - pomiędzy Grand Theft Auto V(w wersji na PlayStation 3 i Xboksie 360) i przygodami Arthura Morgana mieliśmy dokładnie 5 lat odstępu.