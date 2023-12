Mortal Kombat 1 - Quan Chi nadciąga! Zwiastun prezentuje potężnego czarnoksiężnika

fot. WBIE

Quan Chi będzie kolejnym grywalnym wojownikiem, który trafi do Mortal Kombat 1. Do sieci trafił zwiastun, w którym można zapoznać się z jego ruchami oraz pomysłowym i krwawym fatality. Quan Chi dostępny będzie w grze w ramach wczesnego dostępu (dla osób z Premium Edition i Kombat Pack) już od 14 grudnia, a jego "normalną" premierę zaplanowano na 21 grudnia. W styczniu zaś do gry trafi kolejny wojownik kameo - Khameleon.

W końcówce materiału zamieszczono również krótką scenę z Peacemakerem. Przypominamy, że także ten bohater trafi do gry jeszcze w ramach pierwszego pakietu Kombat Pack.

Mortal Kombat 1 - zwiastun zapowiadający Quan Chi

Mortal Kombat 1 - wszyscy grywalni bohaterowie

W poniższej galerii możecie zapoznać się z listą wszystkich grywalnych postaci w Mortal Kombat 1. Znajdziecie tam również wojowników, którzy dostępni są w ramach DLC.

