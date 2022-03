FIFA może wkrótce zmienić tytuł. Nowa nazwa serii wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. EA

Jakiś czas temu do sieci trafiły informacje sugerujące, że współpraca pomiędzy Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej i Electronic Arts wkrótce dobiegnie końca, a konsekwencją tego będzie zmiana nazwy serii FIFA. Po paru miesiącach do tego tematu wrócił Jeff Grubb i w jednym z odcinków swojego podcastu GrubbSnax! zdradził, że EA ustaliło już nowy tytuł dla swojej popularnej, piłkarskiej marki. Ma być nim EA Sports FC. Wydawca jak na razie w żaden sposób się do tego przecieku nie odniósł, ale internauci dotarli do dokumentów potwierdzających zarejestrowanie takiego znaku towarowego, więc coś rzeczywiście może być na rzeczy.

Grubb dodał również, że sama FIFA miała rozszerzyć swój znak towarowy, by obejmował on również gry. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że organizacja zdecyduje się na stworzenie własnej serii i zleci to zadanie innej firmie.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1507067289803362310

Pamiętajcie, że jak na razie są to jedynie niepotwierdzone plotki, więc warto podchodzić do nich z dystansem i czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej lub Electronic Arts.

