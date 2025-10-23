Wydawnictwo Bragelonne (2023). Ilustracja wykonana przez Françoisa Barangera

Guillermo del Toro od lat planował nakręcenie adaptacji książki W górach szaleństwa. To horror science fiction autorstwa H.P. Lovecrafta. Reżyserowi do tej pory nie udało się jednak zrealizować tego projektu. Według doniesień jego pomysł wielokrotnie odrzucono, głównie ze względu na kategorię wiekową R, na którą nalegał. Ponoć rozważał obniżenie jej do PG-13 po przejściu do Legendary Pictures i sukcesie Pacific Rim, jednak ostatecznie film nigdy nie powstał. Później zasugerował, że po Pinokiu może wrócić do tematu. Jednak jak wiemy, tym razem również się nie udało. Jaki jest status projektu teraz?

W górach szaleństwa - co dzieje się z adaptacją Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro dał jak dotąd najbardziej konkretną aktualizację odnośnie adaptacji książki W górach szaleństwa. Reżyser w rozmowie z Inverse potwierdził, że prawdopodobnie nie otrzyma na nią zielonego światła. Widać, że sam zaczyna powoli tracić nadzieję.

Nie sądzę, że to się wydarzy. Wciąż mam nadzieję, że może się uda. Zależy. To duży film. I skomplikowany do nakręcenia. Z kategorią wiekową R. Więc nie wydaje mi się, że ludzie będą się do niego ustawiać w kolejce.

Na razie reżyser nie może narzekać na nudę. Od kilku lat na stałe współpracuje z Netflixem, czego owocem są oscarowy Pinokio, Gabinet osobliwości Guillermo del Toro i Frankenstein. Aktualnie pracuje nad trzema projektami, czyli The Buried Giant, The Boy in the Iron Box i Scary Stories to Tell in the Dark 2. Co nie zmienia faktu, że najwyraźniej wciąż z tyłu głowy ma adaptację książki W górach szaleństwa. Zdaje sobie jednak sprawę, że raczej nie uda mi się zrealizować tego projektu ze względu na jego skalę i kategorię wiekową. To ambitny projekt, a nie łatwy zarobek.

Co ciekawe, w tej samej rozmowie z Inverse reżyser na pytanie, jakiego kultowego potwora chciałby przenieść na ekran po Frankensteinie, odparł, że Upiora w operze. „To klasyczna opowieść, ale zrobiłbym to inaczej” – wyjaśnił. Zaraz jednak dodał, że teraz zajmuje się kryminałem i animacją poklatkową. Już wcześniej przyznał, że potrzebuje jakiejś zmiany i prawdopodobnie zrobi sobie przerwę od filmów, które zazwyczaj kręci.

