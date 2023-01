Guy Ritchie nakręcił reklamę. W rolach głównych Rami Malek i Catherine Deneuve

fot. materiały promocyjne

Guy Ritchie to popularny brytyjski scenarzysta i reżyser filmowy, który ma na swoim koncie takie produkcje jak Przekręt, Sherlock Holmes czy Dżentelmeni. Twórca został zaangażowany przez firmę Cartier, aby nakręcić reklamę linii zegarków firmy, Tank Francaise. Ritchie zaangażował do projektu laureata Oscara Ramiego Maleka oraz legendę francuskiego kina, Catherine Deneuve. Poniżej możecie sprawdzić, co wyszło z ich współpracy.

Jak czytamy w oficjalnym opisie reklamy stanowi ona wyraz awangardowego ducha i łączy nas z Paryżem, jego wolnością i kreatywnością, którą tak dobrze uchwyciło kino Nowej Fali. Malek gra człowieka, który próbuje uchwycić Deneuve na przestrzeni lat.

Guy Ritchie - reklama Cartier

Dla przypomnienia obecnie w polskich kinach można oglądać nowy film Ritchiego pod tytułem Gra Fortuny. To komedia szpiegowska o współpracującym z brytyjskim rządem agencie, który wraz ze swoją drużyną musi zdobyć śmiercionośną broń, znajdującą się w rękach demonicznego miliardera.