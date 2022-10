Samuel L. Jackson powraca jako Nick Fury! Zobaczcie reklamę gry mobilnej Marvel Snap

fot. youtube.com

Samuel L. Jackson ponownie wystąpił jako Nick Fury. Tym razem nie chodzi jednak o jego udział w nowym filmie lub serialu MCU, a o... zabawną reklamę mobilnej produkcji Marvel Snap. Fury dowiaduje się w niej, że stracił stanowisko dyrektora T.A.R.C.Z.Y. na rzecz gracza, któremu udało się złożyć drużynę składającą się ze znanych komiksowych bohaterów i złoczyńców. Zobaczcie sami.

Marvel Snap to strategiczna i dynamiczna gra karciana, która dostępna jest na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Produkcję cechuje przede wszystkim wysokie tempo rozgrywki. Twórcy zdecydowali się na zrezygnowanie z wielu zbędnych elementów, dzięki czemu pojedynki trwają zaledwie kilka minut. O tym, czy taka rozgrywka przypadnie Wam do gustu możecie przekonać się za darmo, tytuł ten jest bowiem dostępny w modelu free to play.