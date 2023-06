Swamp Thing - film zostanie zainspirowany Frankensteinem. Czy będzie kategoria wiekowa R?

fot. DC

Reżyserem filmu Swamp Thing został James Mangold. Znamy go doskonale z filmu Logan: Wolverine, który jest uznawany za jedną z najlepszych produkcji opartych na komiksach. Z zapowiedzi wiemy też, że film ma być horrorem i zakończy pierwszy rozdział nowego DCU. Już wcześniej zapowiadano, że wspomniany Mangold jest wielkim fanem tej postaci i jego komiksowych historii. Sam przyszedł do Jamesa Gunna i Petera Safrana ze swoimi pomysłami na ten film.

Reżyser nadchodzącego Indiany Jonesa, był gościem programu Happy Sad Confused, w którym podzielił się kilkoma intrygującymi szczegółami na temat swoich planów dotyczących nowego filmu DCU. Potwierdził, że gdy tylko usłyszał, że James Gunn zajmie się franczyzą, natychmiast postanowił wykorzystać szansę i zgłosić swoje zamiary.

Mangold powiedział również, że jego podejście do klasycznej postaci z komiksów DC będzie zainspirowane Frankensteinem i chociaż James Gunn wcześniej stwierdził, że film będzie "eksplorował mroczne pochodzenie Potwora z Bagien" z "znacznie bardziej przerażającą historią", to reżyser wyjaśnił, że nie jest zdeterminowany by kręcić w kategorii wiekowej R (czyli dla widzów dorosłych). Sprawa jednak nie jest jeszcze przesądzona, a pamiętajmy, że do premiery zostało dużo czasu.

Potwór z bagien został stworzony w komiksach przez Lena Weina i zobrazowany rysunkami Wrightsona. Zadebiutował w 1971 roku w 92. zeszycie House of Secret. W latach 80. osiągnął szczyt popularności dzięki komiksowi Alana Moore'a. W 1982 roku powstała pierwsza ekranizacja przygód tej postaci w filmie Potwór z bagien. Za kamerą stał legendarny Wes Craven. Potem pojawił się serial aktorski, ale długo nie był na antenie.