Widowiskowy zwiastun chińskiego fantasy: Smoki, demony i armie na polu bitwy!

Narodziny Bogów 2 to druga część trylogii, na którą chińscy producenci wydali miliony. Projekt inspirowany jest książką Investiture of the Gods, napisanej w XVI wieku w czasach dynastii Ming przez Xu Zhonglina. Budżet każdej odsłony przekracza 100 mln dolarów. Pierwsza część Narodziny Bogów: Królestwo Burz miała premierę w lipcu 2023 roku, a na początku 2024 roku trafiła do polskich kin (obecnie dostępna w streamingu).

Narodziny Bogów 2 – zwiastun

Zobaczcie, jaki rozmach przygotowali twórcy filmu.

Narodziny Bogów 2 – o czym jest film?

Taishi Wen Zhong prowadzi armię dynastii Shang przeciwko królestwu Xiqi. W skład wojsk wchodzą Deng Chanyu oraz czterej generałowie rodziny Mo. Ji Fa, wspierany przez nieśmiertelnych z Kunlun, staje na czele armii, by obronić swoje ziemie przed najeźdźcami z Shang.

Narodziny Bogów 2 – obsada i premiera

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Fei Xiang, Li Xuejian, Huang Bo, Chen Kun oraz Yu Shi. Premiera, pierwotnie zaplanowana na 2024 rok, została przesunięta na styczeń 2025, aby twórcy mogli dopracować efekty specjalne. Film ma być jeszcze bardziej widowiskowy niż poprzednia część — ujawniono, że zawiera ponad 2000 ujęć z efektami komputerowymi, co plasuje go na poziomie największych hollywoodzkich superprodukcji.

Polska data premiery nie jest znana.