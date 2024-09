Co oznacza gwiazdka w tytule Thunderbolts*? Ta plotka dostarcza odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Zmiana tytułu filmu na Thunderbolts* z gwiazdką na końcu wywołała poruszenie wśród fanów MCU. Do teraz nie wiadomo, co dokładnie to oznacza. David Harbour został o to niedawno zapytany i zapewnił jedynie, że gwiazdka ma sens w szerszym kontekście, którego nie może zdradzić. Fani wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli szukać odpowiedzi.

Jedną z nich zaoferował scooper, którego informacje często się potwierdzały, czyli MyTimeToShineH. Uwaga na potencjalne spoilery pod spodem.

Co oznacza gwiazdka w tytule Thunderbolts*?

Wśród fanów krążyła teoria, że gwiazdka oznacza, że tak naprawdę to nie Thunderbolts, a przyszli Dark Avengers. Scooper stwierdził jednak, że nie chodzi o Dark Avengers, a New Avengers. Nie powiedział więcej na temat tej teorii, ale jeśli okaże się prawdziwa, to można zakładać, że będzie to drużyna oficjalna i sponsorowana oraz kierowana przez rząd.

Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

Thunderbolts* - obsada, premiera

W Thunderbolts, którą zobaczymy w MCU, są: Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio: David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.

Thunderbolts to komiksowa grupa antybohaterów, która powstała, by pokonać Avengersów, jednak w trakcie udawania herosów naprawdę zmienili swoje nastawienie i postanowili pomagać ludziom. Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabularnych ich przedstawienia w MCU.

Thunderbolts* - premiera została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.