David Harbour o gwiazdce w tytule Thunderbolts*. Film podbija pokazy wewnętrzne

Thunderbolts* to nowa produkcja Kinowego Uniwersum Marvela, która zrzeszy znane już postaci, często poboczne lub pełniące rolę złoczyńców w poprzednich filmach oraz serialach i utworzy z nich prawdziwą drużynę. Wśród jej członków znajduje się Red Guardian, którego mieliśmy okazję poznać w Czarnej wdowie. Wciela się w niego raz jeszcze David Harbour. Aktor podzielił się paroma informacjami - wspomniał m.in. o tajemniczej gwiazdce na końcu tytułu filmu, która każdego zastanawia.

Oni umieścili tę gwiazdkę po czasie. Ktoś na to wpadł. Co mogę powiedzieć, żeby nie mieć z tego powodu kłopotów? Gwiazdka jest bardzo fajna. Rozumiem dlaczego niektórzy chcieli ją tam dać. Nie mogę się doczekać, żeby oglądający też to zrozumieli. Więcej nie mogę powiedzieć.

Opowiedział też o swoim podejściu do internetowych spekulacji i szumu medialnego wokół filmów:

Zacząłem się od tego wszystkiego dystansować, bo miałem wrażenie, że wpadałem na artykuły AI. Kto to napisał? To nawet nie jest po angielsku.

Jestem bardzo dumny z tego filmu i tego, co udało nam się nakręcić. Z tego, co wiem, to pokazy wewnętrzne się podobają. Nie mogę się doczekać, aż ludzie zobaczą film. Myślę, że zaskoczy on wiele osób. Ludzie to widzieli już w zwiastunie, w samych ujęciach. To bardzo fajny kierunek, w którym idzie MCU. Jestem podekscytowany, by być jego częścią.