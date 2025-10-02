Gwiezdne Wojny: Ahsoka - reżyserka o 2. sezonie. Padło zaskakujące słowo
Bryce Dallas Howard, jedna z ulubionych reżyserek fanów Gwiezdnych Wojen, pracowała na planie 2. sezonu serialu Ahsoka. W wywiadzie opowiedziała o nowym doświadczeniu, zdradzając ciekawostkę, która wywołała falę spekulacji.
Bryce Dallas Howard wyreżyserowała różne odcinki seriali z uniwersum Gwiezdnych wojen, na czele z The Mandalorian. Często były to najlepiej oceniane epizody sezonu. Aktorka i reżyserka gościła podczas Los Angeles Comic-Con. Tam padł temat serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka.
Ahsoka – jaki będzie 2. sezon?
Tak wypowiedziała się o nim:
Najwięcej emocji wzbudziło słowo "romantyczne”, bo w pierwszym sezonie tego elementu zdecydowanie brakowało. Spekuluje się, że może chodzić o Ezrę Bridgera i Sabine Wren - w serialu Star Wars: Rebelianci pojawiały się sugestie ich bliskości, ale ostatecznie postawiono na relację typu brat-siostra. Poza tym w serialu znajdują się obecnie w różnych galaktykach. Dlatego inna teoria fanów kieruje uwagę w stronę romansu Sabine z Shin Hati, choć na razie brak dowodów, by bohaterki miały się ku sobie.
Gwiezdne Wojny: Ahsoka – data premiery 2. sezonu nie została jeszcze ustalona.
Źródło: cbr.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1954, kończy 71 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1962, kończy 63 lat