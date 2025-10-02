Gwiezdne Wojny: Ahsoka - reżyserka o 2. sezonie. Padło zaskakujące słowo

fot. Disney+

Bryce Dallas Howard wyreżyserowała różne odcinki seriali z uniwersum Gwiezdnych wojen, na czele z The Mandalorian. Często były to najlepiej oceniane epizody sezonu. Aktorka i reżyserka gościła podczas Los Angeles Comic-Con. Tam padł temat serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka.

Ahsoka – jaki będzie 2. sezon?

Tak wypowiedziała się o nim:

- Latem skończyłam kręcić dwa odcinki drugiego sezonu Ahsoki. Jest to bardzo dobre. Piękne, ekscytujące, przygodowe i romantyczne. Ma wszystko to, czego oczekujecie po epickiej historii.

Najwięcej emocji wzbudziło słowo "romantyczne”, bo w pierwszym sezonie tego elementu zdecydowanie brakowało. Spekuluje się, że może chodzić o Ezrę Bridgera i Sabine Wren - w serialu Star Wars: Rebelianci pojawiały się sugestie ich bliskości, ale ostatecznie postawiono na relację typu brat-siostra. Poza tym w serialu znajdują się obecnie w różnych galaktykach. Dlatego inna teoria fanów kieruje uwagę w stronę romansu Sabine z Shin Hati, choć na razie brak dowodów, by bohaterki miały się ku sobie.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka – data premiery 2. sezonu nie została jeszcze ustalona.