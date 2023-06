Gwiezdne Wojny: Ahsoka - kiedy nowy zwiastun? Jest konkretna data

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że nowa zapowiedź serialu Star Wars: Ahsoka. Ma ona pojawić się w najbliższy weekend, więc mamy spodziewać się zwiastuna w sieci 1 lipca lub 2 lipca. Widełki w publikacji są związane z tym, że wideo pojawi się podczas wydarzenia ESSENCE Fest Primetime, który zaczyna się 1 lipca o godzinie 19:00 CT i trwa do 23:59 CT. U nas będą to godziny od 12:00 czasu polskiego do 16;59. Wówczas zobaczymy pełny zwiastun serialu, ale dokładna pora nie jest znana i stąd ta rozpiętość. Obok Ahsoki promowane będą też filmy Nawiedzony dwór oraz Życzenie.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - co wiemy?

Szczegóły fabuły nie są znane, ale pełny zwiastun na pewno odsłoni karty. Wiemy, że formalnie jest to kontynuacja wydarzeń z finałowego sezonu Star Wars Rebeliantów, ale opowiedziana tak, że znajomość animacji nie jest potrzebna. Ahsoka poszukuje Wielkiego Admirała Thrawna, który jako czarny charakter ma szansę stać się nowym fenomenem Gwiezdnych Wojen. Gra go Lars Mikkelsen.

Star Wars: Ahsoka - obsada

W tytułowej roli powróci Rosario Dawson. W pozostałych rolach są: Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno oraz Eman Esfandi.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku na Disney+.