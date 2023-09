Gwiezdne Wojny: Ahsoka - tą walkę zobaczymy w finale. Aktorka zdradziła szczegół

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Reklama

W finale pierwszego sezonu Gwiezdne Wojny: Ahsoka dojdzie do walki Morgan Elsbeth z Ahsoką Tano. Dla antagonistki jest to rewanż po przegranym pojedynku w 2. sezonie The Mandalorian. Informację zdradziła Diana Lee Inosanto, która gra Morgan w wywiadzie przeprowadzonym przed strajkiem aktorów.

Ahsoka kontra Morgan

- Co było innego? To dobre pytanie. Powiem ci jedno: na pewno ta scena walki. Przy walce w The Mandalorian mieliśmy z Rosario 17 godzin na jej nakręcenie. Tym razem mieliśmy wiele dni. Powiem tylko tyle. Dodali nam nawet kolejne dni do tej walki. Jest ona długa, bardzo emocjonująca.

Zapowiada, że w tym starciu jest wiele niesamowitych momentów, które aktorkę podekscytowały.

Przypomnijmy, że Diana Lee Inosanto jest mistrzynią sztuk walki. Od dziecka nauczał ją ojciec Dan Inosanto oraz szkoliła się również pod okiem swojego ojca chrzestnego Bruce'a Lee. Można więc uznać, że wie co mówi w kwestii scen walki.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera finału we wtorek.