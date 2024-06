Tytuły odcinków Akolity mają wprowadzić w błąd? Nowa teoria intryguje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lucasfilm

Dziennikarz portalu ScreenRant wnikliwie przyjrzał się tytułom pierwszych epizodów Akolity, nowego serialu Disney+ osadzonego w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Podał intrygujące argumenty, które mają dowieść jego teorii, że w tych nazwach kryje się subtelne kłamstwo.

Akolita - teoria dotycząca tytułów odcinków

Oba epizody mają ewidentnie odnosić się do sióstr bliźniaczek, Oshy i Mae, które znacząco różnią się względem swoich motywacji oraz zaplanowanych celów. Pierwsza z nich została odnaleziona przez Jedi podąża zgodnie ze swoim sumieniem. Tymczasem druga siostra jest zabójczynią, która działa zgodnie z zaplanowaną zemstą.

Odcinek 1: Zaginiona/Znaleziona

Odcinek 2: Zemsta/Sprawiedliwość

Jednak według teorii, te cechy są odwrócone - to Osha jest tą zaginioną bohaterką, która ma poszukiwać zemsty. Nie można stwierdzić, że została "znaleziona", bo Jedi ją uratowało. Tak naprawdę jest padawanką, która po dziesięciu latach opuściła Zakon, bo nie potrafiła się w nim odnaleźć. Jak Sol sądzi, Osha nigdy nie była w stanie uporać się ze swoją przeszłością, co oznacza, że Jedi uznaliby ją za "zagubioną".

fot. Disney+

Co z zemstą? Epizod drugi wystarczająco sugeruje, że Osha wcale nie podąża drogą sprawiedliwości - chociaż uważa inaczej. W pewnym momencie odcinka, Sol ostrzega byłą padawankę przed niebezpieczeństwami związanymi z odpłatą. Później widzimy, jak bohaterka celuje w swoją siostrę, a na jej twarzy wymalowuje się wściekłość. W tym momencie kierowała nią mściwość.

Z kolei Mae jest tą siostrą, którą Sithowie odnaleźli. Co więcej, bohaterka uważa, że jej wyprawa jest słuszna. Dziewczyna podąża zgodnie ze swoją moralnością, próbując wymierzyć sprawiedliwość wobec złoczyńców sprawujących władzę. Udowadniają to jej słowa już w pierwszej scenie, gdy walczy z mistrzynią Indarą. Bohaterka grana przez Carrie-Anne Moss stwierdza, że Jedi nie walczą z nieuzbrojonymi. Mae odpowiada, że to nie jest prawda, co już wtedy wyraźnie zarysowuje jej pogląd dotyczący Zakonu.

Co sądzicie o tej teorii? Czy zgadzacie się z jej twórcą? Czekamy na Wasze komentarze.

Akolita - dwa premierowe epizody są dostępne na Disney+.