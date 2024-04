Gwiezdne Wojny: Akolita to początek upadku Jedi. Nowe zdjęcie z Jedi z mieczami świetlnymi

fot. Disney+

Każdy widz, kto oglądał filmy Mroczne widmo, Atak Klonów oraz Zemsta Sithów pamięta, że tam Palpatine, czyli Mroczny Lord Sithów, doprowadził do realizacji planu i zniszczenia Jedi. Ten plan jednak był w toku od setek lat. A serial Gwiezdne Wojny: Akolita pokaże jego kluczowy etap, czyli co doprowadziło do początku upadku Jedi, który widzieliśmy w tych częściach.

Gwiezdne Wojny: Akolita - upadek Jedi

Twórczyni i showrunnerka, Leslye Headland w rozmowie z Empire podkreśla, że zawsze ją interesowało, jak Jedi dotarli do takiego miejsca, w jakim są w Mrocznym widmie, czyli jak doszło do tego, że są na skraju upadku. Tłumaczy też, że wojna z tytułu w kontekście serialu jest o wiele mniejsza, bardziej osobista, bo to konflikt pomiędzy ludźmi, postaciami.

Headland jednak podkreśla, że Gwiezdne Wojny: Akolita to przede wszystkim jedna wielka historia oparta na tajemnicy. Z każdy odcinkiem widz będzie odkrywa nowe tropy, dostawać nowe informacje na temat tego, co się dzieje.

- To nie jest tylko tajemnica, którą musisz odkryć, Nie inaczej niż w Russian Doll. To prawie jak spirala - wchodzimy w tajemnicę jedynie głębiej i głębiej.

Do tego dodaje swoją opinię koreański aktor Jung-jae Lee, który gra mistrza Jedi Sola.

- To z każdym odcinkiem staje się coraz bardziej intrygujące i angażujące, ponieważ jest to jak w gatunku detektywistycznym. Będzie trzymać widza w napięciu i wywływać u niego chęć zgadywania.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera w Polsce w Disney+ odbędzie się 5 czerwca.