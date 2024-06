Gwiezdne Wojny: Akolita niczym Gra o tron. Showrunnerka komentuje TEN zwrot akcji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lucasfilm

W piątym odcinku serialu Gwiezdne Wojny: Akolita wydarzyło się wiele szokujących rzeczy. Przede wszystkim w końcu ujawniono, że za maską krył się Qimir, grany przez Manny'ego Jacinto. A po drugie, ku zaskoczeniu widzów, zmarło wiele ważnych postaci, co przywodzi na myśl stare dobre czasy, gdy po raz pierwszy oglądaliśmy Grę o tron.

Gwiezdne Wojny: Akolita - showrunnerka komentuje TEN zwrot akcji

Showrunnerka serialu, Leslye Headland, postanowiła to skomentować.

Wydaje mi się, że dobry zwrot akcji nie polega na tym, że ukrywasz wszystko przed widzami, by potem rzucić w nich stwierdzeniem: "Ha, tego się nie spodziewaliście! Ukryliśmy to tak głęboko, że nie byliście w stanie tego zobaczyć!". Myślę, że dobrym zwrotem akcji jest zasugerowanie tego, co się wydarzy, a potem, gdy już dojdzie to do skutku, zrealizowanie planu bez odrobiny litości czy sentymentalizmu.

Headland dodała, że walczyło wtedy więcej Jedi, więc widzowie mogli spodziewać się, że to właśnie oni zginą walce, pozwalając głównym bohaterom przeżyć.

Myślisz sobie: "Och, po prostu zabije tamtą grupkę, wszyscy przeżyją i... O mój Boże, JECKI NIE ŻYJE! Dobra - macie moją uwagę.

Co ciekawe, showrunnerka Akolity była pewna, że nie pozwolą jej na tyle zabójstw. Była pewna, że ktoś ją powstrzyma, ale tak się nie stało. Zdradziła też, że od tej pory Mae nie zależy już na zemście. Jej priorytetem jest przekonanie do siebie siostry i udowodnienie jej, że Jedi nie są tym, za kogo ich uważa.

fot. Disney+

Odtwórczyni Jackie komentuje rzeź z 5. odcinka

Jeśli chodzi o obsadę, Dafne Keen, która zagrała Jackie, spodobał się ten śmiały ruch ze strony showrunnerki.

Jest tak wielu reżyserów w blockbusterowych sagach, którzy tak bardzo boją się uśmiercić swoje postacie i potem z taką łatwością przywracają je do życia. Wszystkie te małe sztuczki scenarzystów uważam za dość bezczelne. Naprawdę spodobało mi się to, że naprawdę zabiła tych bohaterów. Jeśli nie jest niebezpiecznie, dlaczego w ogóle tu jesteśmy i mamy martwić się o ich życie? Dlaczego obchodzi nas ta historia? Leslye naprawdę jest odważną scenarzystką, jeśli sprawia, że zakochujesz się w tych postaciach, a potem brutalnie je zabija. "Tak, to nasz złoczyńca. Nie tylko mówimy, że jest duży i straszny, ale naprawdę pokazujemy wam, do czego jest w stanie się posunąć".

Gwiezdne Wojny: Akolita - cameo złamało kanon?

Niedawno wybuchła też gorąca dyskusja w fandomie odnośnie cameo Ki-Adi Mundiego. Część widzów oskarżała Akolitę o złamanie kanonu, ponieważ po pierwsze ten bohater nie powinien się jeszcze narodzić (ten zarzut był jednak oparty na niekanonicznym źródle), a po drugie w Mrocznym widmie twardo powiedział, że Sithowie wyginęli ponad tysiąc lat temu, choć w serialu wprowadzono postać Lorda Sithów.

Nowy odcinek pokazuje jednak, że prawdopodobnie Ki-Adi Mundi nigdy nie miał szansy dowiedzieć się prawdy o Mistrzu, a więc Akolita nie złamał kanonu. Prawie wszyscy świadkowie zostali zabici, zostawiając przy życiu jedynie Sola, Mae i Oshę. A na tym etapie jest duża szansa na to, że ci także nie powrócą, by wyjawić prawdę o całym wydarzeniu zakonowi Jedi.

