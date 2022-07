Gwiezdne wojny: Andor - zdjęcia figurek ujawniają nowego droida, którego zobaczymy w serialu

Lucasfilm/materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Andor to nadchodzący serial platformy Disney+ i kolejna produkcja z uniwersum Gwiezdnych wojen, która stanowi prequel dla wydarzeń z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Do sieci trafiły zdjęcia figurek firmy Hasbro inspirowanych projektem. Przedstawiają one tytułowego bohatera oraz nowego droida w uniwersum, którego zobaczymy w produkcji. Nosi on kryptonim B2EMO. Zdjęcia figurek dostępne poniżej.

Akcja produkcji dzieje się pięć lat przed wydarzeniami z Łotra 1. Serial ukazuje formowanie się Rebelii w opozycji do Imperium. Produkcja pokazuje jak tytułowy bohatera, ze zwykłego złodzieja staje się rewolucjonistą i szpiegiem Rebelii.

Gwiezdne wojny: Andor - zdjęcia figurek

Gwiezdne wojny: Andor - obsada

W obsadzie serialu są Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller oraz Genevieve O'Reilly jako Mon Mothma, przywódczyni Rebelii, którą wcześniej grała w Zemście Sithów. Na ekranie ma też pojawić się Forest Whitaker w roli radykalnego Sawa Gerrery.

Gwiezdne wojny: Andor - premiera odbędzie się w 31 sierpnia 2022 roku na Disney+ i będzie składać się z dwóch odcinków.