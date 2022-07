Gwiezdne Wojny - gdzie leży świątynia Jedi Luke'a Skywalkera? Książka zdradza nazwę planety

fot. materiały prasowe

Nowa książka osadzona w aktualnym kanonie Star Wars wyjawia dość istotną ciekawostką. Gwiezdne Wojny do tej pokazały tylko dwukrotnie świątynię Jedi zbudowaną przez Luke'a Skywalkera po wydarzeniach z Powrotu Jedi, ale nigdy do tej pory nie padła nazwa planetę. Przynajmniej oficjalnie. Powieść pod tytułem Shadow of the Sith autorstwa Adama Christophera daje odpowiedź.

Gwiezdne Wojny - gdzie jest świątynia Jedi?

Powieść zdradza nam, że Luke Skywalker zbudował swoją świątynię Jedi na planecie Ossus. Nie jest to wybór przypadkowy. Planeta została przeniesiona ze starego kanonu, w którym leżała ona na Zewnętrznych Rubieżach i tysiące lat przed Mrocznym widmem była potężną twierdzą Jedi. W wyniku Wielkiej wojny Sithów powierzchnia planety została zniszczona i ją opuszczono, aż Luke ją odnalazł i tam zbudował swoją siedzibę. Wiemy, że podróżował on po galaktyce szukając artefaktów Jedi, by pogłębić swoją wiedzę. Nie jest wykluczone, że te szczegóły zostaną przeniesione do aktualnego kanonu Star Wars. Wizualnie jednak na ten moment Ossus ciut różni się od wizerunku ze starego kanonu: tam była ona opisywana jako jałowa, surowa i praktycznie pustynna planeta.

Spekuluje się jednak, że z uwagi na ważność Ossus w starym kanonie nie jest wykluczona, że planeta jeszcze odegra role w kolejnych historiach z Gwiezdnych Wojen. Może w serialu Star Wars: Ahsoka?