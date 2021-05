Gwiezdne Wojny - Dave Filoni z nadzorczą rolą. Rangers of the New Republic skasowany?

fot. materiały prasowe

Dave Filoni, twórca seriali Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów i Star Wars Rebelianci, a także producent The Mandalorian został awansowany przez Lucasfilm. Jego nowa funkcja nazywa się: executive creative director. Mówiąc po krótce będzie on nadzorować tworzenie powiązanych ze sobą historii w uniwersum Star Wars. Ma to związek z ogłoszonymi serialami na czele z 3. sezonem The Mandalorian, Księgą Boby Fetta czy Star Wars: Ahsoką, które - wedle zapowiedzi - mają rozgrywać się w tym samym okresie czasu i mają doprowadzić do wspólnej fabularnej kulminacji. Można spekulować, że nowa rola Filoniego będzie też związana z większym planem Lucasfilmu na całe uniwersum, czyli prawdopodobnie też filmami, ale to nie zostało potwierdzone. Zaś sam Filoni jest uważany przez fanów za osobę znającą się na rzeczy i obok Favreau rozumiejącą co sprawia, że Gwiezdne Wojny trafiają do widzów. Pod kątem kreatywnym może on więc pełnić podobną rolę, co Kevin Feige w MCU.

Ważny szczegół tej informacji jest taki, że awans producenta oficjalnie nastąpił latem 2020 roku. Jednak dopiero w maju 2021 roku Lucasfilm zaktualizował tę informację na swoich stronach, co doprowadziło do dużej reakcji w mediach społecznościowych. To też wskazuje, że awans nie był tak ogólnie dostępną wiedzą, bo nawet aktorki z The Mandalorian, Ming-Na Wen oraz Katee Sackhoff gratulowały Filoniemu nowej roli.

Informację o tym ogłosiło Variety, które potwierdziło w Lucasfilmie nową rolę Filoniego w studiu. Przy okazji ogłosili, że prace nad serialem The Rangers of the New Republic zostały wstrzymane. Projekt nie został skasowany, ale najpewniej na razie odłożony na półkę. Według wcześniejszych informacji postać Cary Dune granej przez Ginę Carano miała tam odegrać ważną rolę, więc po zwolnieniu aktorki najpewniej cały koncept musi uleć zmianie.