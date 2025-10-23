Gwiezdne Wojny - powraca projekt o kultowej postaci. To może być kolejny film
Wszyscy myśleli, że jednym z pierwszych filmów Star Wars będzie kontynuacja historii Rey, ale projekt został opóźniony z powodu ciągłych prac nad scenariuszem. Według nowych przecieków zwolniło to miejsce dla projektu, o którym słyszymy od lat. Jakie Gwiezdne Wojny trafią do kin?
Jakiś czas temu informowano, że przygotowania do filmu o Rey zostały wstrzymane, dopóki scenariusz George’a Nolfiego nie zostanie zaakceptowany przez osoby decyzyjne w Lucasfilmie. Pierwotnie wierzono, że rok 2026 lub 2027 będzie należeć do tej produkcji, ale tak nie będzie. To zwolniło miejsce na inne Gwiezdne Wojny. Według Daniela Richtmana na tę pozycję wskakuje Lando Calrissian!
Ile Amazon zapłacił za prawa do Bonda? Kwota na razie jest absurdalnie niska
Gwiezdne Wojny o Lando
Scooper, powołując się na swoje źródła, donosi, że projekt filmu Lando autorstwa Donalda Glovera, który ponownie zagra tę postać, znów dostał priorytet od Lucasfilmu, a aktywne prace zostały wznowione. Pierwotnie miał to być serial tworzony przez Justina Simiena. Potem jednak filmowca zwolniono i przekazano Lando w ręce Donalda Glovera i jego brata, którzy razem rozwijają go w formie filmu. Panowie wcześniej stworzyli serial Atlanta.
Szczegóły fabuły Lando nie są znane, ale wiadomo, że historia rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z oryginalnej trylogii, gdy młody Lando Calrissian przeżywał wiele rozmaitych przygód jako charyzmatyczny przemytnik i hazardzista.
