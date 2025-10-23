Gwiezdne Wojny - powraca projekt o kultowej postaci. To może być kolejny film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jakiś czas temu informowano, że przygotowania do filmu o Rey zostały wstrzymane, dopóki scenariusz George’a Nolfiego nie zostanie zaakceptowany przez osoby decyzyjne w Lucasfilmie. Pierwotnie wierzono, że rok 2026 lub 2027 będzie należeć do tej produkcji, ale tak nie będzie. To zwolniło miejsce na inne Gwiezdne Wojny. Według Daniela Richtmana na tę pozycję wskakuje Lando Calrissian!

Gwiezdne Wojny o Lando

Scooper, powołując się na swoje źródła, donosi, że projekt filmu Lando autorstwa Donalda Glovera, który ponownie zagra tę postać, znów dostał priorytet od Lucasfilmu, a aktywne prace zostały wznowione. Pierwotnie miał to być serial tworzony przez Justina Simiena. Potem jednak filmowca zwolniono i przekazano Lando w ręce Donalda Glovera i jego brata, którzy razem rozwijają go w formie filmu. Panowie wcześniej stworzyli serial Atlanta.

Szczegóły fabuły Lando nie są znane, ale wiadomo, że historia rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z oryginalnej trylogii, gdy młody Lando Calrissian przeżywał wiele rozmaitych przygód jako charyzmatyczny przemytnik i hazardzista.