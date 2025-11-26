Reklama
Gwiezdne Wojny - aktor nie wiedział, że jego postać istnieje. To syn kultowego złoczyńcy

Jeremy Allen White gra ważną rolę w filmie The Mandalorian and Grogu, ale w nowym wywiadzie przyznaje, że przed rozpoczęciem prac nie wiedział, że ten bohater istnieje od wielu lat. Co jeszcze ujawnił w rozmowie?
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
gwiezdne wojny The Mandalorian & Grogu
The Mandalorian & Grogu fot. Lucasfilm Ltd.
Jeremy Allen White jest głosem ważnej postaci w The Mandalorian & Grogu, ale przyznał w rozmowie z Variety, że przed pracą nad filmem nie wiedział o jej istnieniu. Gra Hutta Rottę, syna kultowego Jabby, ale nie jest gangsterem jak jego ojciec w Powrocie Jedi, lecz gladiatorem walczącym na arenie.

Zwierzogród 2 - pierwsze recenzje. Krytycy są zachwyceni, ale jest jedno „ale”

Gwiezdne Wojny - aktor o roli

Przyznaje, że nagrywał głos Rotty około rok temu. Odbyło się to w kilku sekcjach, ale nie widział efektu końcowego. Jest przekonany, że Jon Favreau będzie go zmieniał, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ Huttowie mają charakterystyczny głos i nie brzmi on jak głos zwykłego człowieka. Dlatego najpewniej po głosie nie rozpoznamy aktora. Dodaje, że bardzo lubi serial The Mandalorian.

Sam jest podekscytowany, że pierwszy raz w swojej karierze mógł zagrać w czymś, co mogą obejrzeć jego córki.

- Byłem podekscytowany tą pracą osadzoną w świecie Gwiezdnych Wojen, które podziwiałem od dawna. Byłem także podekscytowany udziałem w filmie, który moje córki mogą obejrzeć w kinie.

Przypomnijmy, że Hutta Rottę wymyślił George Lucas na potrzeby fabuły kinowego filmu animowanego Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów z 2008 roku. W nim też hrabia Dooku porwał małego Rottę, a Anakin Skywalker i Ahsoka Tano mieli misję go odbić. Fabuła kinowego Star Wars: The Mandalorian and Grogu rozgrywa się wiele lat później, więc po raz pierwszy zobaczymy dorosłego Rottę, który nie będzie przypominać swojego ojca; jest muskularnym wojownikiem.

The Mandalorian & Grogu - premiera w kinach 22 maja 2026 roku.

Źródło: variety.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
gwiezdne wojny The Mandalorian & Grogu
