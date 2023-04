Gwiezdne Wojny - ten aktor może powrócić z Rey. Plotka cieszy fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Tym razem źródłem informacji jest John Rocha, który razem z wspominanym często Jeffem Sneiderem prowadzi podcast On The Hot Mic. Ich doniesienia często się sprawdzały w ostatnim czasie, ale nadal traktujemy to jako plotkę.

Gwiezdne Wojny - John Boyega powraca?

Według źródeł w filmie Gwiezdne Wojny osadzonym 15 lat po wydarzeniach z widowiska Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie ma powrócić też Finn grany przez Johna Boyegę. Podobno aktor negocjuje szczegóły swojego powrotu. Informatorzy dziennikarza dodają, że Boyega zakopał topór wojenny z Kathleen Kennedy, bo jak pamiętamy otwarcie krytykował to, jak potraktowano jego postać w sequelach. Dlatego też jest otwarty na powrót i być może ciekawszą historię Finna. To dobra wiadomość dla fanów, którzy domagają się tego powrotu od chwili ogłoszenia projektu.

Lucasfilm/materiały prasowe

Na ten moment nie wiadomo, czy jakaś jeszcze postać z sequeli ma powrócić w tym filmie. W teoriach jednakże wszyscy oczekują obecności dorosłego Baby Yody, który w okresie filmu będzie 90 lat.

Sharmeen Obaid-Chinoy stoi za kamerą, a Steven Knight (Peaky Blinders) jest autorem scenariusza. Data premiery nie jest ustalona, ale Lucasfilm ma nadzieję, że uda się ten projekt zrealizować na grudzień 2025 roku.