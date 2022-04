Dlaczego Obi-Wan Kenobi użył imienia Ben? Związana jest z tym smutna historia

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił fragment nowej książki ze świata Gwiezdnych Wojen pod tytułem Brotherhood autorstwa Mike'a Chena. W nim też Obi-Wan Kenobi odwiedza swojego dawnego przyjaciela Dexa, którego widzowie pamiętają z Ataku klonów. To tutaj po raz pierwszy w nowym kanonie Gwiezdnych Wojen pada wyjaśnienia imienia Ben, które Obi-Wan przybrał mieszkając na Tatooine.

Obi-Wan Kenobi - geneza imienia Ben.

Dex w tym fragment wspomina przyjacielowi, że Satine z Mandalory nazywała go Ben. Tym samym wyjaśnienie ze starego kanonu, które pojawiło się w książce Kenobi z 2014 roku stało się faktem. Z tym oczywiście jest związana smutna historia, która zna każdy fan serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Tam też Obi-Wan nawiązał uczuciową relację z Satine, co pokazuje nam, że Obi-Wan i Anakin byli bardziej do siebie podobni, niż bohaterowie kiedykolwiek chcieliby to przyznać. Użycie imienia Ben jest więc przypomnieniem okresu, który był ważny, ale okropnie bolesny dla Kenobiego. Satine została zamordowana na jego oczach przez Maula, gdy ten przejął władzę na Mandalorze. To dodaje tragicznego wydźwięku decyzji Obi-Wana o użyciu imienia Ben.

Jako że geneza imienia Ben stała się częścią kanonu Star Wars, nie jest wykluczone, że może ona również zostać wspomniana w serialu Obi-Wan Kenobi, którego premiera odbędzie się 27 maja 2022 roku na Disney+.

