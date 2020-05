Gwiezdne Wojny od reżysera Thor: Ragnarok. Ogłoszono film

Zdobywca Oscara za scenariusz do filmu Jojo Rabbit, Taika Waititi oficjalnie stanie za kamerą nowego filmu z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Reżyser Thor: Ragnarok i finałowego odcinka serialu The Mandalorian, będzie także współscenarzystą projektu. Drugą scenarzystką będzie Krysty Wilson-Cairns (Last Night in Soho). Szczegóły projektu nie są na razie znane.

Ponadto nominowana do nagrody Emmy scenarzystka Leslye Headland (Russian Doll), pracować będzie nad nowym serialem z uniwersum Gwiezdnych Wojen na Disney+. Jest to potwierdzenie wcześniejszych doniesień o zatrudnieniu Headland do roli showrunnerki niezatytułowanego jeszcze projektu serialowego.