Gwiezdne Wojny - dlaczego Palpatine zawsze był potężniejszy niż Vader? Kluczem była jedna rzecz

Biorąc pod uwagę negatywne emocje, z których Sithowie czerpali i fakt, że Anakin Skywalker był najpotężniejszym wybrańcem, Darth Vader powinien mieć największą potęgę w dziejach. W różnych historiach nowego kanonu mamy sytuacje pewnego rodzaju "konfliktów" obu Sithów. Głównie na początkach życia Vadera, gdy Palpatine manipulował nim i umacniał swoją władzę nad uczniem, by wyplenić ostatnie oznaki człowieczeństwa, czyli Anakina Skywalkera. W jednym z nowych komiksów padła jednoznaczna informacja, dlaczego Vader nigdy nie był w stanie przezwyciężyć Palpatine'a i przewyższyć go potęgą.

Gwiezdne Wojne - Vader vs Palpatine

Odpowiedź jest prosta: Palpatine znalazł sposób, by "pożywiać" się nienawiścią Dartha Vadera, więc innymi słowy jego uczeń sam dodawał siły mistrzowi. Dlatego Imperator zawsze przewyższał potęgą Vadera i ten nigdy nie miał szans mu sprostać.

Pytanie więc brzmi, dlaczego ostatecznie w Powrocie Jedi go pokonał? To też jest oczywista odpowiedź: to nie był Vader, tylko w tej danej chwili to był Anakin Skywalker, który pokonał go, bo nie poddawał się negatywnym emocjom napędzającym Sithów, a miłością wobec syna, aby go uratować.